Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 17 de abril. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
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¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
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