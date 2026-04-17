Explosión en taller pirotécnico de Miraflores deja tres personas heridas en Arequipa (Foto: Juan Guillermo Mamani/@photo.gec)
Explosión en taller pirotécnico de Miraflores deja tres personas heridas en Arequipa (Foto: Juan Guillermo Mamani/@photo.gec)

Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 17 de abril. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?

TE PUEDE INTERESAR: Policía muere tras recibir disparo al interior de la USE | Las Imperdibles de Correo (PODCAST)

¿Qué pasó esta semana en Arequipa?

MÁS NOTICIAS EN AREQUIPA

TAGS RELACIONADOS