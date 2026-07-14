Después de nueve años de retrasos, cambios de gestión y sobrecostos, el puente Arequipa–La Joya, denominado Virgen de Chapi, fue inaugurado ayer por el presidente de la República, José María Balcázar y el gobernador regional Rohel Sánchez. Sin embargo, las dudas sobre su plena operatividad persisten por la falta de obras complementarias y dos componentes fundamentales: los túneles mellizos y el tramo vial de 20.5 kilómetros con su respectivo intercambio vial hacia la Panamericana Sur.

Hasta entonces, la autopista funcionará a medias, lo que ha sido observado por transportistas y ciudadanos que tendrán que transitar por la vía sin que tenga seguridad vial.

Aunque el puente ya está habilitado, la conexión directa con la Panamericana Sur todavía no será posible. Los vehículos deberán utilizar de manera provisional la vía de La Nueva Molina, que también fue inaugurada ayer, hasta que se hagan los otros componentes en un par de años.

Durante la ceremonia, el gobernador Rohel Sánchez, anunció que los túneles mellizos empezarán a construirse el próximo 20 de julio mediante la modalidad de Obras por Impuestos. La inversión asciende a S/113 millones y será financiada por Interbank, Sociedad Minera Cerro Verde y Yura S.A.

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Además, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, aseguró que el tramo vial que les corresponde, valorizado en S/408.7 millones, ya fue adjudicado y el convenio será firmado el 24 de julio.

El presidente José María Balcázar aseguró que las obras pendientes continuarán pese a que su gestión se encuentra en la etapa final. “Hasta el último día de nuestro gobierno vamos a dejar encaminados los proyectos para Arequipa”, manifestó durante la inauguración, al destacar que la nueva infraestructura permitirá mejorar la conectividad hacia el sur del país cuando el proyecto esté concluido.

ACELERADA INAUGURACIÓN SIN GARANTIZAR SEGURIDAD

Sin embargo, las críticas comenzaron incluso antes del acto protocolar. Representantes del transporte público y de carga pesada señalaron que la autopista está deteriorada en varios tramos, falta de semáforos, iluminación insuficiente y ausencia de puentes peatonales, condiciones que incrementan el riesgo de accidentes una vez que aumente el tránsito de vehículos pesados.

El representante de la empresa de transportes Etranorte, Eleor Mesco, sostuvo que la inauguración debió postergarse hasta terminar las obras de seguridad. “No estoy de acuerdo con que inauguren el puente cuando todavía faltan semáforos, la pista está reventada y los drenajes no funcionan. Primero debieron corregir esas falencias y recién entregarlo”, cuestionó.

Mesco también advirtió que existen sectores donde el agua de lluvia continúa deteriorando el pavimento y aseguró que algunos pasos no soportarían un incremento del tránsito pesado. “Esperemos que no tenga que ocurrir un accidente fatal para que recién las autoridades reaccionen y ejecuten las obras que hoy faltan”, agregó.

Los cuestionamientos también fueron planteados por dirigentes de las asociaciones ubicadas a lo largo de la autopista. Agustín Castillo, representante de la asociación Virgen de Copacabana, criticó que el único semáforo instalado haya sido colocado apenas un día antes de la inauguración y aseguró que ni siquiera existe una adecuada socialización de su funcionamiento entre los vecinos.

“Nosotros no estamos en contra del puente, estamos en contra de que falten los trabajos complementarios. Lo que pedimos son puentes peatonales, vías alternas y medidas de seguridad para evitar más accidentes”, declaró el dirigente, quien recordó que ese sector registra constantes atropellos y siniestros viales.

SIN ILUMINACIÓN

Otro de los reclamos estuvo relacionado con la falta de iluminación y señalización en distintos puntos de la autopista. Vecinos indicaron que la infraestructura fue entregada sin todas las condiciones necesarias para una vía de alta velocidad, por lo que solicitaron que las obras complementarias sean ejecutadas antes de que el flujo vehicular aumente considerablemente.

Frente a estas críticas, el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Carlos Blanco, defendió la ejecución del proyecto y aseguró que el puente cumple con todas las especificaciones técnicas contempladas en el expediente. “Con ello se garantiza técnica, funcional y estructuralmente que el puente entre en servicio sin ninguna dificultad”, afirmó.

Sobre la falta de iluminación, el gerente aceptó que esto nunca formó parte del expediente técnico y no pudo incorporarse posteriormente. “La Contraloría nos impidió adicionar nuevos componentes durante la ejecución del saldo de obra. Con el proyecto integral sí se incorporarán la iluminación y otros elementos de seguridad”, explicó.

Sobre el incremento del costo de la obra, Blanco explicó que el expediente técnico original ascendía a S/107 millones, pero durante las gestiones anteriores se aprobaron S/44 millones en adicionales de obra y se otorgaron 25 ampliaciones de plazo. “Nosotros no hemos aprobado ningún adicional; lo que hicimos fue destrabar el proyecto y concluirlo con cerca de tres millones de soles menos del presupuesto previsto”, sostuvo.

El funcionario aclaró además que la inauguración no significa que el proyecto haya concluido administrativamente. Precisó que todavía falta el proceso de recepción, observaciones y liquidación técnica y financiera, trámite que podría extenderse por más de cuatro meses de acuerdo con los plazos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.

108 MILLONES DE SOLES PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Un nuevo proyecto integral demandaría aproximadamente S/108 millones e incluirá iluminación, semaforización, señalización, pasos peatonales, intercambios viales, barreras de seguridad y la rehabilitación de los sectores deteriorados de la autopista. Actualmente, según el Gobierno Regional, ya se encuentran en elaboración los estudios técnicos.

Ahí se verá recién la instalación de puentes peatonales, lo que se ha conversado, alegó, en la mesa de conversación con los pobladores. Dejó en manos de Cerro Verde, a cargo del financiamiento del estudio técnico, la precisión de cuántos pasos peatonales podrían ser habilitados, lo mismo que vías auxiliares, intercambios viales, separadores centrales y otras obras de seguridad para toda la autopista.

Fue el presidente de la Asociación de Camioneros de Carga Pesada de Arequipa, Teófilo Sánchez, quien respaldó la apertura del puente y destacó el beneficio que tendrá para el transporte de mercancías. No obstante, dijo que es indispensable acelerar la ejecución de los componentes pendientes para eliminar el cuello de botella que todavía representa el desvío por La Nueva Molina y garantizar una conexión directa con La Joya.

VÍA LA MOLINA TAMBIÉN FUE INAUGURADA

Como parte del proyecto integral del puente Arequipa–La Joya, el Gobierno Regional inauguró la vía Nueva Molina, una carretera de siete kilómetros que conecta la nueva infraestructura con la Panamericana Sur.

La obra demandó una inversión de 47 millones de soles. Con la puesta en funcionamiento de esta vía se busca mejorar la accesibilidad y garantizar la continuidad del tránsito vehicular