Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 26 de setiembre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Reconocen y rinden homenaje a Everardo Zapata, creador de “Coquito”, en PERUMIN 37 (VIDEO)
- PERUMIN 37: Arequipeños brillan en Concurso Nacional de Minería Escolar (GALERÍA)
- Dina Boluarte: Debemos trabajar juntos contra la minería ilegal
MÁS NOTICIAS DE AREQUIPA
- Concejo Municipal de Arequipa derogó ordenanza que autorizaba alquiler y festival en parque
- Arequipa: Se unen por solución en botadero de Quebrada Honda
- Arequipa: IREN SUR buscará casos de cáncer en niños
- Más víctimas en Arequipa de hermanos extorsionadores “Los Norteños”
- Arequipa: Balacera entre policías y traficantes de terrenos, en Majes