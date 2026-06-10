La búsqueda que durante días movilizó a familiares, pescadores artesanales y brigadas de apoyo en el litoral de Paracas llegó a su fin este martes 9 de junio con el hallazgo de los cuerpos de los dos tripulantes desaparecidos tras el naufragio de la embarcación artesanal Carlitos.

Cabe mencionar que ambos fueron localizados en la Reserva Nacional de Paracas, a unos 500 metros de distancia el uno del otro.

El primer hallazgo

Los restos de Kenny Díaz Huamán, de 31 años, aparecieron en la playa Yumake. El pescador había desaparecido el domingo 7 de junio luego de que la embarcación naufragara frente a las costas de Pisco, en la región Ica, sorprendida por el fuerte oleaje. Tras ubicar el cuerpo en la orilla, se notificó al Ministerio Público. Personal de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver y ordenó su traslado a la morgue de la provincia de Pisco.

El segundo cuerpo

Horas después, pescadores hallaron los restos de Giomar Gabriel Pradinett Flores, de 28 años, el otro tripulante desaparecido. El cadáver fue localizado a unos 500 metros del punto donde se encontró a su compañero Kenny Díaz. Tras el hallazgo, los presentes exigieron la presencia urgente del fiscal de turno para iniciar las diligencias correspondientes.

#Ica | Pescadores hallaron el cuerpo de Yomar Pradinett Flores. El cadáver fue localizado a unos 500 metros de donde, al mediodía de hoy, se encontró a su compañero Kenny Díaz. Exigen la presencia urgente del fiscal de turno.



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