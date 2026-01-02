La Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Moche realizó la primera entrega del Programa Vaso de Leche correspondiente al mes de enero 2026, beneficiando a la población de primera y segunda prioridad, que incluye a niños de 0 a 13 años, madres gestantes, madres lactantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Se entregaron productos como leche evaporada entera y quinua avena enriquecida con vitaminas y minerales a los 51 comités del distrito.

Es esta oportunidad se entregó a los sectores de Miramar, Delicias, Curva de Sun, Campiña, Larrea, Barrio Chino, Huabalito, entre otros, garantizando en todo momento el cumplimiento de las medidas sanitarias. “Reafirmando nuestro compromiso con la nutrición, la salud y el bienestar de las familias mocheras”, informaron.