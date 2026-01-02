La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad desarrollará una nueva edición del programa Museos Abiertos (MUA) este domingo 4 de enero de 2026 en el Museo de Sitio Chan Chan, ubicado en la avenida Chan Chan s/n, Villa del Mar, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo.

Desde las 10:00 a. m., el público disfrutará de una variada programación cultural, artística, educativa y recreativa dirigida a toda la familia, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural, promover la participación ciudadana y difundir el valor universal excepcional de la ciudadela de Chan Chan, Patrimonio de la Humanidad.

Se desarrollarán juegos tradicionales como ludo y damas, a cargo de la Unidad de Promoción y Participación Ciudadana del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH), actividad que permitirá revalorar prácticas lúdicas tradicionales y difundir la iconografía y los personajes de la cultura Chimú.

El programa incluirá diversas presentaciones artísticas, entre ellas danzas modernas a cargo del grupo Dancing Down; presentaciones de canto a cargo de la artista Valentina Salazar Elías; así como la participación del Grupo de Bailetón de la Universidad César Vallejo. Asimismo, el Coro Internacional Clave de Do ofrecerá una presentación musical dirigida al público asistente.

Como parte de las actividades formativas, se desarrollará el taller de modelado en barro con iconografía Chimú, orientado a difundir los valores culturales de Chan Chan, y el taller de elaboración de pan de cazador, a cargo del Grupo Scout San Jorge 83, dirigido al público en general y que se realizará en el Bosque Nativo del museo.

De manera complementaria, se realizarán dinámicas educativas como la Ruleta Gana Cultura, centrada en la leyenda de Taycanamo, y el juego PatriActívate, que promueve la identidad nacional y el conocimiento del patrimonio cultural en niños, niñas y adolescentes, desde un enfoque lúdico y didáctico.