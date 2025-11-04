Ocho intersecciones viales con intensa circulación vehicular y tránsito pesado, cuyo pavimento estaba en mal estado, intervino este año la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), cambiando el asfalto por concreto de alta resistencia.

La comuna informó que siete intersecciones ya fueron reabiertas y este fin de semana se abrirá la última, en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y América Norte.

“Las intervenciones incluyeron la construcción de sardineles, veredas, rampas, guías pododáctiles para personas con discapacidad y señalética de tránsito”, explicó el alcalde provincial Mario Reyna.

Las ocho intervenciones fueron licitadas públicamente y se invirtió en total 4 millones 200 mil soles, cambiando el asfalto deteriorado por pavimento de concreto de alta resistencia.