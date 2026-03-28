Víctor León, candidato al Senado, recorrió fábricas de calzado en el distrito de El Porvenir.
Víctor León, candidato al Senado, recorrió fábricas de calzado en el distrito de El Porvenir.

Víctor León Álvarez, candidato al Senado con el número 1 por Renovación Popular, visitó a los productores de calzado en el distrito de El Porvenir y dijo que en un posible gobierno presidencial de Rafael López Aliaga se acabará la invasión de calzado chino subvaluado.

“Implementaremos medidas anti-dumping para que el zapatero peruano compita con justicia y gane lo que realmente merece”, sentenció el candidato al Senado.

El postulante enfatizó que el calzado de El Porvenir no solo es un producto, sino el símbolo del esfuerzo y orgullo de Trujillo. “Vamos a proteger el sudor de nuestra gente”, mencionó.

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