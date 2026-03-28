Víctor León Álvarez, candidato al Senado con el número 1 por Renovación Popular, visitó a los productores de calzado en el distrito de El Porvenir y dijo que en un posible gobierno presidencial de Rafael López Aliaga se acabará la invasión de calzado chino subvaluado.

“Implementaremos medidas anti-dumping para que el zapatero peruano compita con justicia y gane lo que realmente merece”, sentenció el candidato al Senado.

El postulante enfatizó que el calzado de El Porvenir no solo es un producto, sino el símbolo del esfuerzo y orgullo de Trujillo. “Vamos a proteger el sudor de nuestra gente”, mencionó.