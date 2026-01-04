Las pistas se volvieron a teñir de sangre en la sierra de La Libertad. En esta oportunidad, una camioneta terminó despistándose la mañana de este domingo en la ruta Huamachuco-Trujillo, dejando como saldo una persona fallecida y tres heridos.

ASÍ SUCEDIÓ

Esta nueva tragedia se registró a la altura del sector Recta Ponce-Quesquenda, donde una camioneta Toyota Hilux, de color plomo, de placa de rodaje BFA-875, por materia de investigación, el chofer habría perdido el control y terminó a un costado de la vía. Debido al fuerte impacto, el conductor de la unidad vehicular, identificado como Williams Ydelso Valverde Saavedra, de 58 años, perdió la vida en el lugar del trágico accidente de tránsito.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), al ser alertado de suceso, rápidamente se acercaron a la zona y constataron que había una persona sin signos vitales. Además, rescataron a los lesionados y los trasladaron en una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) hasta el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco para que sean atendidos de los golpes y heridas que sufrieron. La Policía quedó a cargo de las pesquisas para esclarecer como ocurrió este lamentable incidente que enluta a una familia.

Cabe mencionar que, agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión (MPSC) también arribaron al lugar y verificaron que, en el interior del vehículo, que había partido de Trujillo hasta Huamachuco, había productos de primera necesidad e implementos de minería.