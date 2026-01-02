Reducido a cenizas quedaron 11 puestos de venta de abarrotes tras reportarse un incendio de grandes proporciones en el mercado zonal de Pacasmayo. El siniestro se registró la madrugada de este viernes y un grupo de comerciantes lo perdieron todo.

ASÍ SUCEDIÓ

De acuerdo al reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad hasta el centro de abastos llegaron las unidades de la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora Pacasmayo N° 23 y de Nuestra Señora de Guadalupe que lograron controlar las llamas de fuego y así evitar que se propague a otras áreas del mencionado mercado. Además, el personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo también se hicieron presente para poder ayudar a las labores.

Al ser alertados que el fuego venía consumiendo sus puestos en el establecimiento comercial, las víctimas llegaron hasta los exteriores, pero solo pudieron observar como las llamas se extendían y consumían sus locales.

Por información preliminar, se conoce que no se reportaron pérdidas humanas. Sin embargo, las pérdidas económicas aún no han cuantificadas, aunque los agraviados estiman que superarían los miles de soles. Cabe mencionar que este hecho es materia de investigación para determinar las causas y posibles responsabilidades.

TRABAJOS

La mañana de este viernes, las brigadas y personal municipal llegaron hasta el lugar para realizar las labores de limpieza y remoción de escombros, entre mercadería y estructuras, de los puestos que se ubican entre las puertas 2 y 3.