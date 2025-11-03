El alcalde del municipio de El Porvenir, Juan Carranza, y el administrador de Alto Trujillo, Joseph Cubas Tejada, se reunieron en la central de monitoreo del distrito zapatero para coordinar acuerdos de cooperación interinstitucional entre ambas comunas, con la finalidad de luchar contra la delincuencia en ambas jurisdicciones.

Tras la reunión, Cubas dijo que el burgomaestre Carranza ofreció logística y apoyo tecnológico para que las 40 cámaras de seguridad donadas a Alto Trujillo por el Gobierno Regional de La Libertad puedan ser monitoreadas desde la central de operaciones porvenireña.

“Tengo que reconocer la gentileza de Juan Carranza de consolidar su firme compromiso con nuestro distrito de Alto Trujillo, ofreciéndonos la logística y apoyo tecnológico para que las 40 cámaras donadas por el Gobierno Regional de La Libertad, sean monitoreadas desde su central de operaciones”, indicó Cubas.

Por su parte, Juan Carranza, confirmó que su gestión no va a escatimar en brindar todo el soporte a la comuna altotrujillana, pues dijo que tiene un compromiso con la población de la mencionada jurisdicción.