Rogger Ruiz Díaz, gerente general del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad, informó ayer que los trabajos en el Hospital de Virú, que están suspendidos desde el 25 de octubre de 2025, se retomarán la primera semana de febrero. Lo único que falta es aprobar en los siguientes días un adicional de obra de S/ 3,5 millones. Este monto de dinero se sumará al presupuesto inicial de S/ 194,104, 580.82.

VER MÁS: Ejecutivo evalúa instalación de cuartel en Pataz para reforzar la seguridad en la zona

El alto funcionario informó que ya se otorgó la buena pro del servicio de consultoría para la supervisión de obra del Hospital de Virú a la empresa HK Consulting S.A.C.

La falta de supervisor era otro factor que había llevado a que los trabajos en esta obra permanezcan suspendidos.

POR RESOLVER

En ese sentido, el gerente general del GORE explicó que ahora lo pendiente es el adicional de obra con respecto a la cimentación.

“Cuando han hecho las excavaciones encontraron que la capa freática, o sea el agua subterránea, está en un nivel más alto en relación a lo indicado en el expediente técnico. Ahora bien, debido a que el hospital tiene que ser antisísmico se ha tenido que replantear la parte estructural de la cimentación y eso ha hecho presente una nueva solución técnica de ingeniería (adicional)”, explicó.

Rogger Ruiz comentó que ya hay un acuerdo entre la empresa contratista, el GORE y el consultor que hizo el expediente técnico, para usar pilas de graba; sin embargo, se han solicitado estudios de laboratorio para obtener evidencia científica de que la nueva propuesta es viable. “Culminados esos estudios se aprueba el adicional de S/ 3,5 millones”, recalcó.

La consejera regional por la provincia de Virú, Edy Camacho, dijo que solicitará mayor información sobre el adicional de obra que aprobará el GORE. “A veces estos adicionales no responden a la necesidad de la obra, sino a otros intereses. Además, esto evidencia que el expediente técnico no estaba bien hecho. O sea, no hicieron bien los estudios previos”, cuestionó.