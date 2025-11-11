El Gobierno Regional de La Libertad adjudicó la buena pro para el mantenimiento integral de las instalaciones del emblemático Colegio Nacional San Juan de Trujillo. Con esta acción, La Libertad se convierte en la primera región del país en ejecutar una intervención de este tipo mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

La intervención, que beneficiará directamente a más de 2,300 estudiantes, contempla una inversión de 2 millones de soles y tiene como objetivo garantizar la seguridad, salubridad y funcionalidad de la infraestructura educativa. Se ejecutará en el plazo de tres meses.

La Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada informó que se realizarán labores de mantenimiento preventivo y correctivo en 16 pabellones, cubriendo más de 6,000 metros cuadrados de área techada. La inversión no solo apunta a mejorar la calidad educativa, sino también a fortalecer la salud física y emocional de los escolares, al ofrecer espacios seguros y adecuados.

Durante las inspecciones técnicas se constató un deterioro generalizado en paredes, puertas, pisos y coberturas, así como filtraciones y corrosión en estructuras metálicas. Asimismo, también contempló la reparación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, con el reemplazo de accesorios obsoletos, limpieza de redes de desagüe y mantenimiento de media tensión.