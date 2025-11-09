Un adulto mayor perdió todas sus pertenencias tras registrarse un incendio en el cuarto en donde vivía, en pleno Centro Histórico de Trujillo.

El siniestro se registró la madrugada del sábado en un inmueble que se sitúa en la cuadra 6 del jirón Zepita. Hasta la zona llegaron los bomberos voluntarios y pudieron controlar las llamas de fuego.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP)-Trujillo al parecer el siniestro se habría originado por un cortocircuito. Además, toda la habitación quedó completamente calcinada.

El equipo del COEP Trujillo acudió hasta el lugar para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).