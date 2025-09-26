Trujillo recibió la primavera con un estallido de alegría y vitalidad. La Red Asistencial La Libertad de EsSalud, a través de su Centro del Adulto Mayor (CAM), organizó un desfile que reunió a más de 600 adultos mayores, quienes recorrieron la Plaza de Armas de Trujillo y las principales calles del centro cívico al compás de las bandas de músicos de la Policía Nacional y la municipalidad provincial.

VER MÁS: Feriado no laborable en Trujillo por el Festival de la Primavera

El desfile estuvo encabezado por un vistoso carro alegórico que transportaba a la reina de la primavera, S. M. Cristina I, símbolo del entusiasmo y la energía con que los adultos mayores celebraron la vida. Vestidos con trajes coloridos y portando estandartes, los participantes demostraron que la edad no es un límite para seguir compartiendo experiencias.

Durante la jornada, los adultos mayores mostraron al público lo aprendido en los talleres del CAM, con presentaciones de taichí, yoga, baile, gimnasia rítmica y marinera. También exhibieron su talento en canto, teatro, pintura, manualidades y peña criolla, resaltando la creatividad y entusiasmo que los caracteriza.

“Con estas actividades promovemos un envejecimiento activo, saludable y feliz. Queremos que la comunidad conozca los diversos talleres y programas que tenemos para nuestros asegurados mayores, orientados a mejorar su calidad de vida”, expresó Claudia Holguín Armas, gerente de EsSalud La Libertad.