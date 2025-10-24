La creciente inseguridad y la falta de estabilidad social y política continúan afectando la productividad en diversas regiones del país, impactando especialmente al sector turismo, que aún intenta recuperarse de los efectos económicos de los últimos años. La violencia, los conflictos institucionales y la débil articulación entre las autoridades han generado un escenario poco favorable para la inversión y el desarrollo local.

El coronel PNP en situación de retiro Roger Torres advirtió que los niveles de criminalidad siguen siendo alarmantes, pese a las medidas extraordinarias aplicadas por el Gobierno.

“El 2023, para conocimiento de la ciudadanía, fue el año con más homicidios: se registraron más de 300 homicidios pese a que hubo una declaratoria de emergencia continua, y en el 2024 hubo 248 homicidios. Ahora estamos pasando los 200, o sea, la emergencia no tuvo resultados ni en Pataz ni en Virú”, sostuvo el oficial.

Torres destacó que la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad agrava el problema.

“Sobre todo, lo peor es que las instituciones están divorciadas, Fiscalía peleada con la Policía, pero creo que cuando no hay esa articulación, este es el resultado”, añadió. Esta desarticulación, según el coronel, impide una respuesta efectiva frente a la criminalidad organizada y deja desprotegidas a las poblaciones más vulnerables.

La situación ha generado preocupación entre los empresarios del turismo y el comercio, quienes señalan que la percepción de inseguridad aleja a los visitantes nacionales y extranjeros. Expertos coinciden en que, sin una estrategia integral que involucre a todos los niveles del Estado, la recuperación económica será cada vez más difícil, y regiones con gran potencial turístico como La Libertad seguirán viendo afectado su desarrollo.