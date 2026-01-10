Un certero golpe a la corrupción asestaron la madrugada de ayer agentes de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes de la Fiscalía Anticorrupción de La Libertad, al ejecutar un megaoperativo que terminó con la detención preliminar del alcalde de la Municipalidad Distrital de Chao (Virú), Juan Soles Carbajal; un funcionario de confianza; representantes de una empresa constructora y proveedores de la referida comuna.

En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, Víctor Bazán Alagón, señaló que los detenidos son investigados por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho pasivo propio condicionado.

EL CASO

De acuerdo con la tesis fiscal, los detenidos se habrían coludido para cubrir irregularidades y apoderarse de recursos del Estado en el marco de la ejecución de la obra de mejoramiento de la Institución Educativa N° 82210 “Karina Violeta Damián Alayo”, situada en el centro poblado de Nuevo Chao, distrito de Chao, cuyo presupuesto es de S/ 6 millones.

Según precisó el representante del Ministerio Público, la aludida obra se licitó en 2024 y estaba a cargo del Consorcio JANACA; sin embargo, a pesar de que se le pagó un adelanto y se le transfirió dinero para materiales, los trabajos no se ejecutaban de acuerdo con el cronograma establecido.

LO ILEGAL

La teoría que maneja la Fiscalía es que el Consorcio JANACA se quedó sin liquidez, pero el alcalde Juan Soles y sus funcionarios lejos de resolver el contrato y denunciar el incumplimiento del mismo “se hicieron de la vista gorda” y permitieron que se concrete un subcontrato, a fin de que otra empresa que no había participado de la licitación inicial termine la obra, a pesar de que esto está prohibido y penado por ley.

El Ministerio Público está convencido de que para cubrir este ilícito, el alcalde y sus funcionarios habrían recibido coimas por un total de S/ 183 mil. El dinero se entregó en efectivo y a través de transferencias bancarias y mediante el aplicativo Yape. En algunas ocasiones el burgomaestre recibió, presuntamente, la dádiva de manera directa, pero también se usaron cuentas de terceros (proveedores de la comuna).

La Fiscalía tiene en su poder audios y textos de conversaciones entre los involucrados, además de vouchers que fueron presentados ante el Poder Judicial, que ordenó la detención preliminar de los implicados y el allanamiento de 15 inmuebles.

En ese sentido, se detuvo al alcalde de Chao, Juan Soles, y al gerente de Obras, Juan Benites Puma. También cayeron el empresario Edwin Chávez Rodríguez y la subcontratista Karla Valqui Chávez. A ellos se sumaron los proveedores Riquelme Mantilla García, Jhoed Blas Quispe, Carlos Cancino Cervan y Cosme Orbegoso Quispe, todos investigados por su presunta participación en la organización conocida como “Los Perturbadores del Saber”.