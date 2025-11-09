El presidente de la Asociación de la Familia Policial Salud Trujillo, Juan Cáceda Paredes, informó que este martes a las 9:30 de la mañana, sus asociados y sus familiares realizarán un plantón en los exteriores de la Sanidad de la Policía, en protesta, según lo indicó, por el “pésimo” servicio que se brinda en ese establecimiento de salud.

Según el dirigente, en la Sanidad de la Policía hay equipos de radiografía y de tomografía que están “empaquetados”.

“Los tienen guardados y corren el riesgo de que se malogren”, agregó.

Comentó que ellos tienen que gastar dinero de su peculio para sacar una tomografía.