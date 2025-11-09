El presidente de la Asociación de la Familia Policial Salud Trujillo, Juan Cáceda Paredes, informó que este martes a las 9:30 de la mañana, sus asociados y sus familiares realizarán un plantón en los exteriores de la Sanidad de la Policía, en protesta, según lo indicó, por el “pésimo” servicio que se brinda en ese establecimiento de salud.
Según el dirigente, en la Sanidad de la Policía hay equipos de radiografía y de tomografía que están “empaquetados”.
“Los tienen guardados y corren el riesgo de que se malogren”, agregó.
Comentó que ellos tienen que gastar dinero de su peculio para sacar una tomografía.
LE PUEDE INTERESAR
- Arturo Fernández se pasea por las calles de Ayacucho
- La Libertad: APP saca de carrera electoral a Óscar Acuña
- José Murgia cuestiona nueva renuncia de César Acuña
- José León Rivera, precandidato al Senado: “César Acuña sabe que no ganará”
- Robert De La Cruz: “Tratan de usar la justicia para sacarme de carrera”
- Trujillo: Propuesta de teleférico sería “cuento chino”
- La Libertad: Partidos inscriben a sus precandidatos a senadores y diputados
- Jorge del Castillo: “Acabó la era de plata como cancha”
- La Libertad: Arturo Fernández postularía a la vicepresidencia