Los partidos políticos Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular presentaron oficialmente a los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados que los representarán en la región La Libertad, con miras a las elecciones generales del 12 de abril.

APP presentó a sus postulantes al Senado y Diputados

APP dio a conocer como candidatos al Senado a César Sandoval Pozo (1) y Vanesa Blas Villar (2).

En tanto, la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados está conformada por Dante Chávez Abanto, Verónica Rebeca Escobal Ordóñez, Julio Martín Camacho Paz, Lucila Marleny Carranza Lizárraga, Antonio Campos Castillo, Katherline Geraldine Gamboa López, Luis Ángel Yupanqui Oliva y Mónica María Elizabeth Alfaro Albildo.

Durante el evento, Sandoval sostuvo que su propuesta legislativa se basa en una lucha frontal contra la corrupción, el impulso de leyes firmes contra el crimen organizado y una redistribución equitativa de la riqueza, con el objetivo de promover mayor igualdad y justicia social en el país.

Renovación Popular destacó experiencia de sus candidatos

Por su parte, Renovación Popular realizó su presentación en el Centro Cultural Peruano Japonés, donde reunió a sus simpatizantes para mostrar a sus principales cartas electorales.

La actividad fue liderada por Víctor León Álvarez, quien postula al Senado Regional con el número 1, y Diego Bazán Calderón, actual congresista que encabeza la lista a la Cámara de Diputados con el mismo número.

Asimismo, se presentó como candidata al Senado a Patricia Bolaños. En la lista de aspirantes a diputados figuran Miriam Gayoso, Alan Pino, Lourdes Elera, Luis Ramírez, Pamela Cayetano, Jim Robles y Aída Acosta.

Durante la jornada, los voceros del partido resaltaron la experiencia política y parlamentaria de sus principales candidatos, así como su compromiso con la región La Libertad.