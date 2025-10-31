El exalcalde provincial de Trujillo Arturo Fernández Bazán usó su cuenta en Facebook para informar que —según él— se estaba trasladando a otro lugar del país debido a que el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, ya conocería su paradero.

“General Llerena, en vano me vienes a buscar. Ya estoy en otro lugar. Métete conmigo, mas no con las personas que me brindan hospedaje. No seas cobarde”, publicó el también exburgomaestre de Moche.

Fernández tiene orden de captura desde septiembre de este año, luego de que fuera condenado a un año de prisión por el presunto delito de difamación.

“Gracias a los buenos policías informantes”, agregó.