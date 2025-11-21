El prófugo exalcalde de Trujillo Arturo Fernández Bazán solicitó asilo político en Argentina, país al que ingresó ilegalmente hace dos meses, tras ser sentenciado por difamación agravada, informó el diario Clarín.

REFUGIADO

De acuerdo a la publicación argentina, el denominado “Loco de Moche” pidió refugio y hoy vive en la ciudad de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, gracias a un documento provisional que le otorgó el 11 de noviembre el Ministerio del Interior de ese país.

Su permanencia en tierras gauchas está fijada hasta el 9 de febrero del 2026, al amparo de la Ley 26165, Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado. De acuerdo al Expediente N° 891023-2025, el candidato a la vicepresidencia por el partido Un Camino Diferente está habilitado “para desempeñar tareas remuneradas, alojarse, estudiar y acceder a los servicios de salud públicos”.

“No me quedó otra cosa que salir del país”, le dijo Fernández a Clarín.

Ese medio de comunicación también precisó que el exalcalde, luego de conocer su condena, “cruzó a Bolivia, de ahí entró al país sin documentos y pasó unos días en Catamarca, donde viven unos tíos paternos desde hace 40 años”. “No quiso quedarse más tiempo para no involucrarlos”, acotó en su publicación.

AMENAZAS

Danilo Pinillo, secretario general del partido Un Camino Diferente, dijo que el exalcalde fugó del país porque habrían planeado atentar contra su vida.

“Se le obligó a que él salga (del país) porque había esa información, que querían asesinarlo. Fue así que logró llegar a Argentina y muchas gracias al presidente (Javier) Milei, de Argentina, que le ha dado asilo”, afirmó.

Como se sabe, Arturo Fernández escapó del país tras ser sentenciado, el 22 de setiembre, a un año de prisión por difamar al trabajador municipal Julio Morillas.