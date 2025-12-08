A plena luz del día, delincuentes asesinaron a un hombre a balazos cuando se encontraba en el sector de cebollas del mercado La Hermelinda de Trujillo. Según algunos comerciantes, la víctima era dueño de una pizzería.

El crimen ocurrió la mañana de este lunes y el comerciante fue sorprendido por sus atacantes que le dispararon en la cabeza. El occiso quedó de decúbito ventral, emanando gran cantidad de sangre.

Hasta el lugar llegaron los efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, quienes quedaron a cargo de las diligencias para poder determinar el móvil del hecho de sangre e identificar a los autores.

“Tiene una hija de 6 y 7 años. El vive por el sector La Cabaña (Florencia de Mora)”, dijo una vendedora de La Hermelinda.

La víctima que ha sido identificada como Luis Miguel Chávez Vásquez, de 41 años, tiene su local de venta de pizzas en el distrito de Florencia de Mora.