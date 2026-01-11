La madrugada de este domingo, desconocidas atentaron contra el puesto policial que se sitúa en el ingreso al centro poblado Valle Sol, en el distrito de Laredo.

Según el comunicado de la Municipalidad de Valle Sol, el hecho ocasionó daños materiales a la infraestructura: lunas rotas, ambientes revueltos, huellas en el interior y rastros de sangre visibles. Además, se hicieron las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el alcalde Luis Carrillo con la finalidad de reforzar la seguridad en la zona.

“Se tomó la declaración respectiva y la Policía se comprometió a seguir las investigaciones del caso para que este hecho no quede impune”, informó la Municipalidad de Valle Sol.