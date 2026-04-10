Dos personas resultaron heridas de bala durante un ataque armado registrado esta mañana en la cuadra 10 de la calle José Olaya, en el distrito de El Porvenir, en Trujillo.

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Por información preliminar, se conoce que un sicario atacó a sangre fría a los jóvenes. Uno de ellos presenta una herida en la espalda y el otro en el pie. Tras el atentado, el criminal huyó con dirección hacia la zona del canal Mochica. Hasta el lugar llegó personal de la Unidad de Emergencia (Uneme) y de la comisaría Nicolás Alcázar.

La Policía informó que los afectados fueron trasladados de emergencia hasta el Hospital Belén de Trujillo para que reciban la atención médica. Mientras tanto, se continúa con las diligencias para poder identificar y atrapar al autor de los disparos.