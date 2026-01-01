Tres personas asesinadas y siete desaparecidas habría dejado una violenta incursión criminal en el distrito de Pataz, ocurrida la noche del último miércoles. Así informó Aldo Carlos Mariños, alcalde de dicha provincia.

“La provincia de Pataz una vez más se vuelve a enlutar. Por informaciones del capitán de la Policía Nacional del Perú me refiere que hay tres personas asesinadas en el distrito de Pataz y siete desaparecidas. Por informaciones de algunos ciudadanos y medios de comunicación local, se dice que serían 13 los asesinados y dos desaparecidos, en total 15 personas”, indicó.

El burgomaestre también criticó el estado de emergencia que rige en su provincia. “Miren el tiempo que lo han sometido a estado de emergencia, el toque de queda y la gente sigue siendo asesinada. Dónde está el pronunciamiento del Gobierno Regional de La Libertad. Entonces, necesitamos mano dura, sino tienen la capacidad, el temperamento, el carácter para poner mano dura, cedan las competencias”, remarcó.

Además, espera que el presidente de la República, José Jerí, se pronuncie y tome decisiones para devolverle la tranquilidad a toda la provincia de Pataz.

“De qué sirve de que nos hayan sometido por tanto tiempo en estado de emergencia y sin resultados, de qué sirve de que mi provincia este en toque de queda, si todos los días siguen asesinando a la gente. Necesitamos qué se pronuncie el presidente de la República, tiene que salir a decir que decisiones van a tomar para recuperar la tranquilidad de Pataz, la región La Libertad y del país”, apuntó.