Un operativo conjunto entre la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de La Libertad y la Policía Nacional del Perú (PNP), permitió desarticular a la presunta organización criminal autodenominada “Los Compineros”, vinculada al tráfico ilícito de drogas. Esta banda opera en la selva y la costa norte del país.

Durante la redada, que se desarrolló de manera simultánea en Bagua, Lima, Trujillo y Chepén, se logró atrapar a 11 de sus presuntos integrantes, entre ellos Hubelser Pérez García, alias “Gato”; Samuel Rosbel Carhuachayco, apodado “Rosbel”, y Melanio Ponce Lecca, conocido como “Melanio”. Para la Fiscalía, los mencionados serían los principales cabecillas.

Las pesquisas fiscales determinaron que alias “Gato”, que vive en el distrito de Nieva (Bagua), cumplía un rol clave en la elaboración y procesamiento de la droga, así como en la recepción de importantes sumas de dinero producto de la actividad ilícita. Estas ganancias eran canalizadas mediante transferencias bancarias a cuentas de terceras personas, con la finalidad de evadir los controles de las autoridades. La droga producida en la selva era posteriormente trasladada para su distribución y comercialización en diversos distritos de las provincias de Trujillo y Chepén.

DAN EL GOLPE

La madrugada de ayer, el personal de la Región Policial La Libertad realizó el allanamiento de 10 inmuebles en los distritos de Trujillo, Huanchaco, Salaverry y La Esperanza, en la provincia liberteña de Trujillo, así como en Guadalupe (Pacasmayo).

“Hemos capturado a integrantes de una organización criminal que viene ingresando economía ilícita a la ciudad de Trujillo, a través del tráfico ilícito de drogas. Se han intervenido 19 domicilios en Lima, Bagua y 10 acá en Trujillo”, indicó el jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta.