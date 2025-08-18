El IV CIPALTO 2025, que se realizará el 11 y 12 de septiembre en Trujillo en el Hotel Costa del Sol de El Golf, analizará los efectos del cambio climático en la producción de palta Hass y presentará estrategias innovadoras que marcarán la agroindustria en los próximos años.

Entre los temas más destacados figuran las respuestas fisiológicas de las plantas frente al estrés, el uso de bioestimulantes de última generación, la gestión de reservas con tecnología de vanguardia y la aplicación de microorganismos para mejorar la tolerancia y la calidad de la fruta.

El evento contará con ponentes de reconocida trayectoria mundial, como el Dr. Thomas Fichet (Chile), el M.C. Mauricio Navarro (México), el Biol. Carlos Rodríguez (Venezuela) y la Dra. Ana Konieczny (Polonia), además de especialistas peruanos líderes en el sector.

“Queremos ofrecer al sector un espacio técnico y de actualización, pero también una mirada de futuro frente a los retos que nos traerá el 2026”, señaló Genner Rodríguez, presidente del Comité organizador.