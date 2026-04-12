Los candidatos al Senado por la región La Libertad acudieron a votar en los diferentes locales y se mostraron optimistas con los resultados de las Elecciones Generales 2026.

Como se conoce, un senador será la voz de los liberteños en el nuevo Parlamento que se instalará a partir del 28 de julio.

Postulantes

José Murgia Zannier, candidato al Senado por el Partido Aprista Peruano (PAP), llegó a emitir su voto en el Colegio Hermanos Blanco de la ciudad de Trujillo. “Cumpliendo con un deber cívico. Nunca he dejado de venir a una votación”, indicó.

Mientras que José León Rivera, candidato al Senado por Avanza País, se dirigió hasta la Institución Educativa Modelo, situado en la avenida El Ejército, para cumplir con emitir su voto. Él sufragó en el local de votación 028454.

El candidato al Senado por Renovación Popular, Víctor León Álvarez, llegó hasta el colegio Santa Rosa de Trujillo para emitir su voto en las Elecciones Generales 2026.

Mientras que Yvo Hora Ordinola, candidato al Senado por el Partido Morado, emitió su voto en la I.E. 80082 “San Francisco de Asís” del distrito de Moche.