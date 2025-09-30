La Contraloría General de la República (CGR) determinó que entre los años 2023 y 2024, la Municipalidad Distrital de El Porvenir no gestionó de manera eficaz los requerimientos para la compra de insumos del Programa Vaso de Leche (PVL). Esta situación generó el desabastecimiento de la ración diaria obligatoria, por 204 días, afectando a los beneficiarios de las organizaciones sociales de base vinculadas a este programa social (4006 niños y niñas en el 2023, y 2898 en el 2024).

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 006-2025-2-2060-AC, que evaluó el periodo comprendido entre el 19 de septiembre de 2022 y el 31 de enero de 2025, se señala que el requerimiento para adquirir hojuelas de avena, quinua y kiwicha precocida fortificada con minerales fue formulado de manera deficiente, sin un adecuado seguimiento ni supervisión que asegure su trámite conforme a la normativa que crea y regula el funcionamiento del PVL.

El informe también evidencia que los requerimientos del área usuaria fueron desatendidos o se gestionaron con retraso injustificado, y que la tramitación de los dos contratos complementarios para garantizar la provisión de insumos en enero de 2023 y 2024 no se inició oportunamente. Lo mismo ocurrió con las contrataciones directas efectuadas luego de que los procedimientos de selección convocados fueran declarados desierto y nulos.

Por estas y otras irregularidades descritas en el informe de auditoría, vinculadas al otorgamiento de las buena pro en las contrataciones directas, la Contraloría identificó presunta responsabilidad administrativa en los tres integrantes del comité de selección de la licitación pública para el 2023, así como en tres funcionarios municipales que desempeñaron los cargos de gerente de Desarrollo Social, subgerente encargado de Salud y Programas Alimentarios, y subgerente de Logística y Control Patrimonial. Este último, además, tendría responsabilidad penal.