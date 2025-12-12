El choque de una camioneta y un automóvil dejó como saldo dos personas heridas. El aparatoso accidente de tránsito ocurrió la mañana de este viernes en la intersección de la avenida José Gabriel Condorcanqui y la calle Joaquín Olmedo, en el distrito de La Esperanza.
Debido al fuerte impacto, los ocupantes de las dos unidades vehiculares de placas BXQ-150 y T7C-222 resultaron con algunas contusiones y tuvieron que ser ayudados por agentes de serenazgo. Luego los trasladaron hasta un hospital de Trujillo.
Asimismo, efectivos de la Policía Nacional también llegaron al lugar para iniciar las investigaciones del caso y determinar las responsabilidades.
