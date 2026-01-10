Tres personas heridas es el saldo de un choque entre un automóvil y una motocicleta en el ingreso al distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión. El accidente ocurrió a las 6:30 de la mañana de este sábado cuando las unidades de placas de rodajes T40-084 y 4354-GT impactaron violentamente.

Rony Gamboa Aranda, chofer del auto, terminó con un golpe en el pecho. Mientras tanto, uno de los ocupantes de la moto lineal se le identificó como Saul Anticona Anticona, quien iba en el vehículo junto a uno de sus compañeros.

El personal de serenazgo de Sánchez Carrión auxilió a los agraviados y los trasladaron hasta el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco para que reciban la atención médica.

La Policía quedó a cargo de las pesquisas para determinar las causas y responsabilidades de este incidente.