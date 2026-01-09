La obra de “Mejoramiento y Ampliación del Corredor Vial Norte Oeste de Trujillo a Huanchaco”, cuyo presupuesto es de S/ 121 millones, fue anunciada por el exgobernador de la región La Libertad César Acuña Peralta como un “megaproyecto” que optimizaría la transitabilidad, cambiaría el ornato y, por ende, la imagen de esta importante vía.

Sin embargo, a casi un año de haberse iniciado los trabajos, la carretera no evidencia el avance esperado y, al contrario, el calamitoso estado en el que se encuentra ha originado que el tránsito vehicular fluya, en algunos tramos, por un solo carril, lo que hace dificultoso y riesgoso recorrer esa carretera.

El problema tiende a agudizarse, toda vez que en temporada de verano muchas personas, incluido turistas, acuden al balneario de Huanchaco con vehículos particulares y esta carretera se congestionaría de forma preocupante.

REACCIONAN

Ante este contexto, la Subgerenta de Transportes y Reordenamiento Vial de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, Elsa Noelia Ulco Urquizo, dijo ayer que en coordinación con los representantes del Consorcio Vías Huanchaco, responsable de la ejecución de la obra, han sostenido reuniones técnicas para diseñar un plan de contingencia.

El objetivo es ubicar zonas alternas e implementar la señalética correspondiente. “Lamentablemente la obra se está ejecutando en temporada alta (afluencia de vehículos por verano), pero ya se está elaborando el plan para el mejoramiento de vías alternas. Estamos por definirlas; no obstante, hay personal que está ayudando a aligerar el tráfico vehicular y también peatonal”, manifestó la funcionaria.

Precisó que a la altura del Parador Turístico Quibisch se habilitará temporalmente una vía alterna para que los vehículos no giren a la izquierda y avancen de frente para darle fluidez y evitar el congestionamiento.

“Hay que tener en cuenta que para esta temporada de verano el transporte hacia el balneario de Huanchaco se incrementa en un 50%. Yo creo que esto se va a mantener hasta el mes de abril”, agregó.

En efecto, Correo recorrió ayer la carretera y observó que hay tramos en los que los obreros están trabajando y solo se puede avanzar por un carril que aún no está asfaltado. Por esa vía circulan vehículos de transporte público (microbuses), además de autos, camionetas y motos privadas que se dirigen al balneario y al aeropuerto Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos.

PRIORIZAN

Rogger Ruiz Díaz, gerente general del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, señaló que el Consorcio Vías Huanchaco está trabajando conforme indica el expediente técnico; sin embargo, por pedido de los vecinos del sector Remanso se está dando prioridad al tramo de la doble vía en ese punto.

“La idea es que a fines de enero terminemos ese sector, para reducir la cantidad de tráfico que se genera por el verano. El miércoles hemos visitado la obra y personalmente me hubiera gustado que se avance más, pero está de acuerdo al expediente técnico. No obstante, han puesto toda su batería en ese tramo del Remanso por una solicitud de los vecinos. Luego pasarán al sector de El Trópico”, indicó.

Rogger Ruiz reconoció que el conflicto generado por la propuesta de nulidad del contrato por parte del GORE por irregularidades en la documentación de la empresa ocasionó que los trabajos se suspendan por más de tres semanas. No obstante, la empresa obtuvo una medida cautelar a su favor y los trabajos continuaron.