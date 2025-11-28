El choque entre un miniván y una camioneta a la altura del kilómetro 693 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de San José, de la provincia liberteña de Pacasmayo, dejó como saldo 18 personas heridas. El hecho sucedió cerca de las 5:30 de la mañana de este viernes.

RONDÓ TRAGEDIA

El accidente de tránsito se produjo por el sector Puente Olivares, en el centro poblado San Martín de Porres, y de acuerdo a información preliminar, el miniván habría impactado por la parte posterior de la otra unidad vehicular, donde se trasladaban un grupo de obreros que realizan labores de campo. El fuerte impacto provocó que la camioneta volcara unos metros y quedara con las llantas arriba. Los ocupantes de ambos vehículos resultaron con lesiones.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER)-La Libertad, hasta la zona del incidente llegaron bomberos de Pacasmayo y Guadalupe, quienes brindaron los primeros auxilios a los agraviados y luego con el apoyo del personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) los trasladaron hasta los nosocomios de Chepén y del Tomás Lafora de Guadalupe.

La Policía de la jurisdicción quedó a cargo de las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades en este accidente.