Accidente se registró en el ingreso al centro poblado El Milagro.

Un motociclista de nacionalidad venezolana perdió la vida tras estrellar su vehículo contra un bus de transporte de personal a la altura del sector El Reposo, en el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco.

El accidente de tránsito se registró la noche del último jueves y la víctima fue identificada como Josué Moisés Rico Graterol, de 21 años. El extranjero se movilizaba en el vehículo menor de placa de rodaje 8250-OY y por materia de investigación, colisionó contra un ómnibus.

El personal de la comisaría El Milagro llegó hasta el lugar y realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas de este incidente. Mientras tanto, un representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Trujillo.

