Choque entre mototaxi y motocicleta dejó una persona herida en un accidente de tránsito registrado en la Campiña de Moche, en el distrito de Moche, en la provincia de Trujillo.

Según las imágenes, se aprecia que el conductor del mototaxi trató de girar y apareció la moto lineal, impactando violentamente. El chofer de la segunda unidad salió volando y sufriendo algunas heridas en la cabeza y el pecho.

Serenos de Moche auxiliaron al agraviado y lo trasladaron hasta una clínica para la atención médica.

Los vecinos pidieron que se coloquen rompemuelles en la zona y así evitar otros accidentes.