Los casos de dengue continúan incrementándose en La Libertad. De acuerdo con la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), esta región ya registra 172 personas con esa enfermedad.

Esta cifra, según la misma sala, es ampliamente superior a la reportada el año pasado hasta el mismo periodo —semana epidemiológica número 4 (del 25 al 31 de enero)—: 48 casos.

EN ROJO

De los 172 casos reportados hasta enero, 12 son confirmados y 160, probables.

Además, de las 12 provincias que conforman La Libertad, ocho tienen uno o más casos de dengue: Trujillo, Chepén, Virú, Gran Chimú, Ascope, Pacasmayo, Otuzco y Pataz.

De todas estas provincias, la que más personas con dengue suma es Trujillo, con 97, seguida de Chepén (23) y Virú (20), en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Con respecto a Gran Chimú, Ascope y Pacasmayo, cada una registra 13, 12 y 5 casos, respectivamente, mientras que Otuzco y Pataz tienen solo un paciente con ese mal.

El grupo etario con más casos es el que tiene entre 20 y 24 años de edad: 27 en total.

LUCHA

Frente a este escenario, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad brindó ayer una conferencia de prensa en Trujillo para exponer su plan de trabajo contra esta enfermedad para este año.

Durante la presentación del equipo técnico de la Geresa, se enfatizó que el objetivo de este plan es “reducir la letalidad y la carga de enfermedad por dengue a través de intervenciones integrales en las localidades de riesgo de la región”.

Se precisó que para estos fines se cuenta con un presupuesto de S/ 7,882,328.