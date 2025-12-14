El Consejo Regional II La Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP) conmemoró sus 46 años de vida institucional y el acto congregó a Past Decanas, miembros de la orden y representante del CEP, en una jornada de reconocimiento, memoria y proyección institucional.

Durante su mensaje central, la decana del CR II La Libertad, María Espinoza, destacó que la actual gestión 2025-2027 asume este aniversario “completamente fortalecidos y comprometidos por una gestión eficiente, accesible y representativa para los enfermeros de las doce provincias de La Libertad”. Remarcó además que esta fecha permite recordar “todo ese aporte de tantos años de trabajo para el fortalecimiento de nuestra institución”.

La jefa del departamento de enfermería del Hospital Belén, Ysabel Sánchez, señaló que la institución “ha ido evolucionando favorablemente, siempre con una mirada hacia adelante”, poniendo énfasis en la integración de los miembros de la orden como eje fundamental para el desarrollo profesional de la enfermería.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la designación oficial del nombre del auditorio institucional con el de “Zitta Esperanza Orchessi Ángulo”, primera decana del CR II La Libertad. El acto concluyó con la develación de una placa recordatoria, cuyos padrinos fueron la Dra. Elizabeth Alvarado Chávez, decana nacional del CEP, y Elvira Rodríguez Antinori, pasdecana del CR II La Libertad. María Espinoza explicó que esta decisión responde al reconocimiento de “una historia detrás de ella, tanto como profesional como como ser humano”, resaltando su legado en los cimientos del Consejo Regional.

Sobre este homenaje, Elvira Rodríguez Antinori recordó que Zitta Orchessi “dio los primeros pasos para nuestra institución recientemente creada, en lo físico, en la normatividad y en la construcción de una nueva institucionalidad”, calificando la designación como una forma de honrar su memoria y su legado histórico.