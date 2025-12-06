Tras muchos años, la comunidad campesina de Alpamarca, ubicado en el distrito de Parcoy, cuenta con una moderna ambulancia adquirida por el Gobierno Regional de La Libertad para seguir implementando a la lejana provincia de Pataz para atender a unos tres mil pobladores de este anexo y alrededores.
El vehículo asistencial, rural tipo I, fue otorgado a la Red Integral de Salud (RIS) por el vicegobernador del Gobierno Regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel.
Cadenillas Coronel destacó que las ambulancias ayudan a salvar vidas, principalmente en lugares tan distantes donde muchas veces se debe trasladar de emergencia a pacientes que no pueden ser atendidos por la gravedad de sus casos en determinados establecimientos de salud, por lo que deben ser referenciados o derivados a otros de mayor nivel.
“Cuántas madres gestantes, niños o personas de la tercera edad van a ser salvados gracias a esta unidad ante algún grave accidente. Por eso es importante destacar el valor de esta ambulancia”, dijo al entregar el vehículo al director de la RIS Pataz, Raúl Muchaypiña.
El director de la RIS, agradeció la donación de la ambulancia, destacando su importancia porque beneficiará a más de tres mil pobladores. “Vengo trabajando 17 años dentro de la provincia de Pataz y el sistema de referencias y contrareferencias es muy importante en una provincia tan extensa y lejana”, señaló.
