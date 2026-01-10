El consejero regional por la provincia de Pataz y docente de profesión, Luis Rodríguez Ponce, aseguró ayer que la Unidad de Gestión Educativa (Ugel) Pataz ha emitido un informe en el que concluye que es imposible que lo destituyan del cargo de profesor, debido a que la sentencia de tres años de pena privativa de la libertad suspendida que dictó en su contra el Poder Judicial por el presunto delito de falsedad ideológica (presunto título falso) ha sido apelada y se encuentra en trámite.

En ese sentido, aclaró que no están pidiendo su destitución como han afirmado algunos medios digitales, sino que el Ministerio de Educación solicitó al director de la Ugel-Pataz, Iván Cruzado Rivera, informe sobre las acciones administrativas adoptadas tras la sentencia judicial.

“Con fecha 23 de diciembre de 2025, la Ugel (Pataz) emitió un informe al Ministerio de Educación en el que le dice que no puede darse una destitución ni tomar ninguna otra sanción administrativa, mientras el caso se encuentre en apelación y no haya una resolución en segunda instancia. En ningún momento han pedido que me destituyan como dicen algunos medios”, acotó.