Yajaira Castro Bacilio fue coronada como Miss Porvenir, en el marco de la “Calzaferia El Porvenir 2025”. El jurado estuvo encabezado por Isa Torres, quien conduce concursos de reinas de Miss Libertad y tiene su academia de modelaje, para mostrar la belleza de la región La Libertad.

Las soberanas ofrecieron un mensaje motivador para los jóvenes y el pueblo de El Porvenir, donde dijeron que los padres deben conducir un hogar con valores, mostrando la conducta humana para un futuro mejor para el Perú.

El jurado especializado tuvo la difícil tarea de elegir a las nuevas reinas, quedando los resultados oficiales de la siguiente manera: Yajaira Castro Bacilio (Miss El Porvenir), Melany Antonhella Corcuera Castro (Virreina El Porvenir) y Elizabeth Abigail Terrones Rodríguez (Miss Simpatía).

La autoridad edil hizo un llamado a seguir trabajando este tipo de evento, que permitirá mostrar la belleza de las damas del distrito zapatero.

“Queremos seguir apoyando a empresarios del calzado, que hagan de esta fiesta un patrimonio empresarial y cultural en nuestro calendario regional y nacional”, señaló Juan Carranza, alcalde de El Porvenir.