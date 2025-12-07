Las pistas se volvieron a teñir de sangre en la sierra de La Libertad. El presidente de las rondas campesinas del distrito de Chugay, Alejandro Ruiz Monzón, que había partido en una camioneta desde la localidad de Retamas (Pataz) con dirección a la provincia de Sánchez Carrión, perdió la vida junto a tres ocupantes más luego que la unidad terminara cayendo por un abismo, de aproximadamente 1,000 metros de profundidad, cerca al caserío de Bella Aurora, en el distrito de Parcoy.

Además, una niña de 6 años fue encontrada con vida y tiene una fractura en una de sus piernas.

TRAGEDIA

El vehículo, una Toyota Hilux, de placa de rodaje TAV-852 salió el último miércoles desde Retamas y de acuerdo a información preliminar, el dirigente Ruiz Monzón mantuvo comunicación con su familia hasta las 7 de la noche. Luego, perdieron rastro y temían lo peor. En el moderno vehículo también viajaba Jarlin Ruiz Segura, hijo de dirigente ronderil. La unidad, por materia aún de investigación, terminó precipitándose en el sector Piedra del Tambo, cuando se dirigían al distrito de Huamachuco.

HALLAZGO

Tras reportarse la desaparición, la familia y las rondas de la base de Corrales iniciaron la búsqueda por todas las rutas de difícil acceso de la provincia liberteña de Pataz. Hasta que la tarde del último sábado, encontraron la camioneta en el fondo de un precipicio.

Al momento de realizar el rescate, hallaron los cadáveres del reconocido dirigente de las rondas campesinas y de su hijo; asimismo, de una mujer que ha sido identificada como Julia Serín Layza y una niña.

También rescataron a una menor que sobrevivió al impacto y presentaba contusiones. Ella fue llevada de emergencia a la posta médica de Chagual para recibir la atención médica.