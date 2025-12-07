El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario el centro poblado de Chagualito, ubicado en el distrito andino de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión, La Libertad.

De esta forma, Chagualito se suma a tres provincias liberteñas (Trujillo, Virú y Pataz) que se encuentran en estado de excepción por la ola criminal que golpea a esta parte del país.

DISPOSICIÓN

La declaratoria fue publicada en El Peruano ayer, día en el que también entró en vigencia. Se trata del Decreto Supremo N° 138-2025-PCM, firmado por el presidente de la República, José Jerí Oré; el representante del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda; y cinco ministros de Estado.

“Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, con la finalidad de hacer frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como otras situaciones de violencia. [...] La Policía Nacional del Perú apoya a las Fuerzas Armadas para el logro de dicho objetivo en la zona declarada en Estado de Emergencia”, se indica en el referido decreto.

Cochorco se ubica al este de la provincia de Sánchez Carrión y limita con Pataz. Fuentes de esa localidad indicaron a este Diario que la vía hacia Chagualito se ha convertido en ruta de mineros ilegales, además de supuestamente haberse detectado exploración de mineral.

SE SUMA

En el mismo decreto también se amplía por 60 días el estado de emergencia en la provincia de Pataz. Sin embargo, se puntualiza que en el caso del distrito de Pataz se declara la “inmovilización social obligatoria”, desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m.

“Durante la inmovilización social obligatoria, se exceptúa al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas”, se agrega. La provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde febrero del año pasado.