Momentos de tensión se vivió la noche del viernes en la cuadra 2 de la calle Reforma, en el distrito de Laredo, donde desconocidos arrojaron una granada de guerra en los exteriores de una vivienda.

La oportuna intervención del personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) evitó una tragedia en esta zona céntrica. Los detectives se encargaron de recoger el proyectil y así garantizar la seguridad de la población.

Los agentes de la comisaría local investigan el origen y las circunstancias de la presencia de esta granada que generó zozobra entre los vecinos de la jurisdicción.

Cabe mencionar que, las autoridades no descartan que el caso se relacione a un posible amedrentamiento por parte de una banda de extorsionadores.