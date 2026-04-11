Momentos de tensión se vivió la noche del viernes en la cuadra 2 de la calle Reforma, en el distrito de Laredo, donde desconocidos arrojaron una granada de guerra en los exteriores de una vivienda.
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La oportuna intervención del personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) evitó una tragedia en esta zona céntrica. Los detectives se encargaron de recoger el proyectil y así garantizar la seguridad de la población.
Los agentes de la comisaría local investigan el origen y las circunstancias de la presencia de esta granada que generó zozobra entre los vecinos de la jurisdicción.
Cabe mencionar que, las autoridades no descartan que el caso se relacione a un posible amedrentamiento por parte de una banda de extorsionadores.
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