Tremendo susto se llevaron los integrantes de una familia que reside en La Alameda de Rázuri, en la urbanización La Noria del distrito de Trujillo, cuando observaron dos artefactos explosivos en la parte inferior de la puerta de madera de una vivienda de tres pisos.

HALLAZGO

Esta mañana, minutos antes de las 7 a.m., cuando una joven se alistaba para salir e ir a comprar a una tienda, al abrir la puerta se percató que habían dejado una bolsa de color blanco y que al interior había dos cartuchos de dinamita de color rojo. Además, que tenía la mecha y con signos de haber sido encendido.

Ante ello, pidió el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que procedan a retirar los detonantes. Los detectives quedaron a cargo de las diligencias y analizarán las cámaras de seguridad que alunas viviendas para poder identificar y atrapar a los malhechores que tratan de sembrar terror y pánico en la población trujillana.

Por información policial, se conoce que en el predio donde arrojaron los explosivos vive una familia que estaría ligada al sector transporte.

“Han dejado dos dinamitas, no ha detonado, pero si ha estado encendida. No hemos recibido amenazas, ni mi papá ni mis hermanos, y de la nada amaneció las dinamitas”, indicó la agraviada en Exitosa Trujillo.