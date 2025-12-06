Una banda de extorsionadores tiene en la mira a un centro odontológico ubicado en Trujillo. Los criminales arrojaron una carga explosiva para amedrentar al propietario y así acceda a pagar una fuerte suma de dinero.

Este hecho se registró a las 10:40 de la noche del último jueves, cuando desconocidos llegaron hasta el local denominado “Dento Vida”, ubicado en la urbanización San Miguel, a una cuadra de la avenida Metropolitana I.

ATAQUE

Los delincuentes habrían llegado a bordo de una motocicleta hasta donde funciona el consultorio odontológico y detonaron el artefacto explosivo, lo que provocó daños en la reja de metal de la puerta principal y en el piso de cerámica. Al momento del atentado, el propietario no se encontraba; sin embargo, fue alertado por un vecino de la zona. Además, el fuerte estallido generó alarma entres los residentes, quienes pidieron el apoyo del personal de Seguridad Ciudadana de Trujillo y de la Policía Nacional del Perú.

Tras unos minutos, hasta la zona se hizo presente personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, quienes recogieron algunas evidencias e incluso analizarán las cámaras de seguridad de los vecinos para poder identificar a los criminales y conocer la ruta de escape que permita luego atraparlos.

ATEMORIZADO

El agraviado, de iniciales W. M., indicó en Cosmos Noticias que le sorprende este ataque, porque no recibió amenaza extorsivas días antes. “Me llamó un vecino que escuchó la explosión. No entiendo el por qué (del ataque). No tengo ninguna amenaza ni mensaje. No sospecho nada, no tengo ningún problema con nadie”, indicó.

También resaltó que en el año de funcionamiento de su centro odontológico es la primera vez que sufre un ataque con explosivos. “Lamentablemente, estamos en un momento de inseguridad”, remarcó.