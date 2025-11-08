Con la llegada de los últimos meses del año, diversas regiones del norte del país se preparan para recibir un mayor flujo de visitantes gracias a las principales festividades que se desarrollarán hasta diciembre, como la Semana de la Libertad, las celebraciones patronales en Otuzco y el tradicional Festival de la Marinera. Estas actividades no solo promueven la identidad cultural y el turismo interno, sino que también impulsan la economía local, generando empleos de calidad y oportunidades para los pequeños empresarios, artesanos y proveedores de servicios turísticos.

El gerente general de Perú Together Travel, Saúl Manosalva, advirtió que aún existen retos estructurales que deben superarse para aprovechar plenamente este potencial. Para el especialista, es urgente que el Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos sea modernizado y esté a la altura de otros del país.

“En el caso de nuestro aeropuerto falta definitivamente la ampliación, no se está trabajando en ello, se debe equipar para que, por ejemplo, se pueda aterrizar cuando haya neblina, ese es otro de los problemas que se tiene”, sostuvo.

El empresario resaltó que mejorar la conectividad aérea es esencial para dinamizar la región y facilitar la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

Asimismo, Manosalva subrayó la necesidad de una estrategia más ambiciosa en la promoción del país como destino.

“Hay otros aeropuertos que tienen mejor ubicación, como el aeropuerto de Chiclayo. Acá se tienen que vender los planes turísticos del país”, señaló.

En ese sentido, enfatizó que el trabajo conjunto entre el sector público y privado debe enfocarse en fortalecer la seguridad, modernizar la infraestructura y posicionar los atractivos regionales como ejes de desarrollo económico sostenible.