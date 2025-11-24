Con la finalidad de mantener el orden público y prevenir la comisión de delitos por parte de extranjeros, la Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, realizó una serie de operativos en diferentes puntos de la ciudad para desalojar a los inmigrantes que pernoctan en espacios públicos.

Estas redadas ediles se enfocaron en la intervención y retiro de grupos de personas que pernoctaban y consumían sustancias tóxicas en espacios públicos como los óvalos Grau, La Marina y Papal; además de las urbanizaciones Villa de Contadores, El Prisma, Pesqueda, Aranjuez, Palermo Norte y Sur, entre otros.

La municipalidad planificó estas acciones como parte de un plan integral para recuperar espacios públicos y fortalecer la seguridad ciudadana en la ciudad, para garantizar que estos lugares sean espacios seguros para todos los ciudadanos.

La intervención se realizó con el objetivo de prevenir cualquier tipo de delito que pudiera derivarse de estas situaciones de personas que consumen sustancias tóxicas.