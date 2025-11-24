Delincuentes interceptaron la madrugada de hoy lunes 24 de noviembre el bus de la banda Orquesta Armonía y Juventud Otuzcana a la altura de la vía del centro poblado de Llaguen (Sinsicap) que conecta con el poblado de Sausal (Chicama), y asaltaron a todos sus integrantes.

Los miembros de la mencionada banda de músicos viajaban desde Llaguen, en el distrito de Sinsicap, con destino a la ciudad de Trujillo.

Por información preliminar, se conoce que el atraco ocurrió aproximadamente a la 1 de la mañana. De acuerdo a los agraviados, los malhechores portaban armas de fuego de largo alcance y obligaron a los músicos a entregar sus pertenencias e instrumentos, generando momentos de terror. Luego, con el botín en su poder, los facinerosos se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

INVESTIGAN

El general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de Región Policial La Libertad, informó en RPP Noticias que un equipo especializado ya se encuentra la zona y así realizar las diligencias para poder identificar a los autores de quienes cometieron ese violento asalto.

“Ya se desplazó al personal policial de las unidades especializadas para que hagan su trabajo”, remarcó.