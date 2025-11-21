El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad reportó un deslizamiento en el anexo de Miramar, distrito de Santiago de Challas, provincia liberteña de Pataz.
Según las primeras informaciones, ocho personas —integrantes de dos familias distintas— resultaron afectadas. El evento natural se produjo al mediodía y también afectó cinco hectáreas de árboles frutales.
El jefe de Defensa Civil evaluaba los daños ocasionados por las intensas lluvias que caen.
LE PUEDE INTERESAR
- Luis Valdez defiende a Óscar Acuña
- La Libertad: Óscar Acuña fuga de redada, pero cae exgerente de Salud
- Trujillo: Serenos quieren más protección durante servicio
- Trujillo: Anulan contrato para mejorar enrocado en Buenos Aires
- La Libertad: Alcaldes no gastan sus recursos en prevención
- Trujillo: Paúl Rodríguez dice que las actuales bandas criminales actúan como otroras mafias italianas
- Christian Cueva evalúa ser candidato al cargo de diputado
- Trujillo: Alarma por Chan Chan y otros sitios arqueológicos
- Trujillo: Penal El Milagro, central de extorsionadores
- Trujillo: Apagón eléctrico frenará extorsiones desde el penal