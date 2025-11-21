El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad reportó un deslizamiento en el anexo de Miramar, distrito de Santiago de Challas, provincia liberteña de Pataz.

Según las primeras informaciones, ocho personas —integrantes de dos familias distintas— resultaron afectadas. El evento natural se produjo al mediodía y también afectó cinco hectáreas de árboles frutales.

El jefe de Defensa Civil evaluaba los daños ocasionados por las intensas lluvias que caen.