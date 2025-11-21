La construcción y equipamiento del Laboratorio de Criminalística de Trujillo presenta un avance de 50%, indicó ayer el Gobierno Regional de La Libertad.

La obra, ejecutada vía Obras por Impuestos (OxI), concluirá en enero de 2026 y beneficiará a más de dos millones de liberteños, pues elevará la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) en este departamento.

Incluso, según el gerente regional de Inversión Privada, Julio Chumacero, su influencia abarcará también Lambayeque, Cajamarca, Piura y otras regiones del país.

“En materia de seguridad ciudadana, este es el proyecto más importante para el país”, indicó la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel.