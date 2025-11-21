La construcción y equipamiento del Laboratorio de Criminalística de Trujillo presenta un avance de 50%, indicó ayer el Gobierno Regional de La Libertad.
La obra, ejecutada vía Obras por Impuestos (OxI), concluirá en enero de 2026 y beneficiará a más de dos millones de liberteños, pues elevará la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) en este departamento.
Incluso, según el gerente regional de Inversión Privada, Julio Chumacero, su influencia abarcará también Lambayeque, Cajamarca, Piura y otras regiones del país.
“En materia de seguridad ciudadana, este es el proyecto más importante para el país”, indicó la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel.
LE PUEDE INTERESAR
- Luis Valdez defiende a Óscar Acuña
- La Libertad: Óscar Acuña fuga de redada, pero cae exgerente de Salud
- Trujillo: Serenos quieren más protección durante servicio
- Trujillo: Anulan contrato para mejorar enrocado en Buenos Aires
- La Libertad: Alcaldes no gastan sus recursos en prevención
- Trujillo: Paúl Rodríguez dice que las actuales bandas criminales actúan como otroras mafias italianas
- Christian Cueva evalúa ser candidato al cargo de diputado
- Trujillo: Alarma por Chan Chan y otros sitios arqueológicos
- Trujillo: Penal El Milagro, central de extorsionadores
- Trujillo: Apagón eléctrico frenará extorsiones desde el penal